اليوم السابع
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خالد صلاح
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بولندا تعيد حظر الرحلات الجوية الوافدة من 46 دولة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:11 ص
بولندا تعيد حظر الرحلات الجوية الوافدة من 46 دولة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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ذكرت مسودة لائحة نشرت في بولندا، أن الحكومة ستحظر الرحلات الجوية من 46 دولة اعتبارا من الثاني من سبتمبر وذلك في إطار مكافحة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة مع إعادة تطبيق بعض القيود على الحياة العامة في بؤر انتشار العدوى في إطار مكافحة الوباء دون اللجوء إلى العزل العام الشامل.

وكانت بولندا أغلقت الحدود وأوقفت الرحلات الجوية في مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسجلت بولندا 64689 حالة إصابة و2010 حالات وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.


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