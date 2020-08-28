بلجيكا تحظر السفر السياحى إلى باريس بسبب كورونا

كتب رامى محيى الدين

حظرت بلجيكا السفر السياحي إلى باريس بسبب كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، حيث أصدرت الخارجية البلجيكية قائمة جديدة أضافت بها عدد من المناطق "الحمراء" والتى تحذر البلجيكيين من التوجه إليها لتفشى فيروس كورونا المستجد بها، ووفقًا لآخر تحديث صادر عن وزارة الخارجية البلجيكية، لم يعد بإمكان البلجيكيين السفر إلى المقاطعات الفرنسية فى باريس وهيرو وسارت وفال دو مارن وسين سان دونى والب ماريتيم وبوش دو رون وجزيرو غويانا الفرنسية.

وشمل القرار بالإضافة إلى منع السفر إليها، أيضا العودة إلى بلجيكا من هذه المناطق، إلى جانب جزيرة مايوت، وحال عودة مواطنى بلجيكا منها فلابد من إجراء اختبار فيروس كورونا والخضوع للحجر الصحى الإلزامى.

كما أصبح السفر إلى إسبانيا غير ممكنا أو غير مصرح به إلى برشلونة وبورجوس وسوريا وسلامانسا، فالادوليد، على أن يتم تطبيق نفس القيود السابقة على العائدين منها.

وتنضم أيضًا إلى قائمة المناطق الحمراء مقاطعات أندورا وكرواتيا سبليت - دالماتيا وسيبينيك - كنين.