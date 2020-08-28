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بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:09 م
بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة، (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية)، ومن المقرر أن تقام اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 13 إلى 14 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 15 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 16 إلى 20 سبتمبر، على أن يتم إبلاغ الطلاب بنتائج الاختبارات يوم 22 سبتمبر، على أن يبدأ الكشف الطبي من 23 إلى 26 سبتمبر.
 
 
وتهدف اختبارات القبول إلى قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه، وذلك بدلاً من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب.
 
 
وستقوم اختبارات القبول بقياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الأساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين، ولن تكون تكرارا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر، والغرض الرئيسي منها، هو تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج الذي سجل فيه.

التعليم العالى

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