انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى شاطئ السلام غرب الإسكندرية

كان قسم شرطة الدخيلة، قد تلقي بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي مجدي أحمد سيد 21 عاما، من محافظة القليوبية، بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ.

توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثمان للمشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم الجثمان لذويه.