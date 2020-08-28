اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى شاطئ السلام غرب الإسكندرية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:13 م
انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى شاطئ السلام غرب الإسكندرية غرق شاب - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية، جثة شاب من شاطئ السلام بمنطقة أبويوسف التابعة لحي العجمي، عقب نزوله مياه البحر وغرقه رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا. 
 
كان قسم شرطة الدخيلة، قد تلقي بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي مجدي أحمد سيد 21 عاما، من محافظة القليوبية، بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ. 
 
توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثمان للمشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم الجثمان لذويه.
 
 
 
 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

غرق

ضحايا الغرق

الانقاذ النهرى

شواطئ الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غرق شخصين بشاطئ الفيروز فى مطروح

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:45 م

متى يتم حل أزمة شاطئ النخيل بالإسكندرية؟.. حالات غرق يومية وزحام للمصطافين رغم قرار الغلق.. تشكيل لجنة برئاسة "الموارد المائية" لوضع الحلول الهندسية لإصلاح حواجز الأمواج.. ورفع تقرير شامل بالنتائج خلال 3 أشهر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:30 م

دفن جثة عامل غرق أثناء محاولة إنقاذ ابنه بعد سقوطه فى نهر النيل بأطفيح

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:14 م

غرق عامل أثناء محاولته إنقاذ ابنه بعد سقوطه فى نهر النيل بأطفيح

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة