انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى شاطئ السلام غرب الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية، جثة شاب من شاطئ السلام بمنطقة أبويوسف التابعة لحي العجمي، عقب نزوله مياه البحر وغرقه رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا.
كان قسم شرطة الدخيلة، قد تلقي بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي مجدي أحمد سيد 21 عاما، من محافظة القليوبية، بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ.
توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثمان للمشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم الجثمان لذويه.
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