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اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 3 ساعات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:30 ص
اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 3 ساعات شبكة كهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، لعمل صيانة شاملة، وذلك لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم.

 

وأوضحت "بركات"، أن عملية الفصل ستتضمن كلا من كفر شكر بالكامل وقرى "كفر تصفا – الزمرونية – البقاشين – أسنيت – الشقر – المنشأة الكبري – الصرف الصحي 201 – المدينة 1 ، 2 ، 3 ، 4"، وذلك لأعمال الصيانة.

 

وأشارت، إلى أنه تم التنبيه على أهم المغذيات المتأثرة وهي "مستشفى كفر شكر المركزى، مركز شرطة كفر شكر، مجلس مدينة كفر شكر، المشتركين، المخابز، عمليات المياه، محطات مياه الشرب والصرف الصحي، الوحدات الصحية بنطاق القرى"، موضحة أنه تم التنبيه عليهم لاتخاذ تدابيرهم اللازمة طوال فترة قطع الكهرباء.


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