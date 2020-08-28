اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطل بحوزته كيلو فودو فى باب الشعرية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطل بحوزته كيلو فودو فى باب الشعرية مخدر الفودو - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة باب الشعرية الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام تم ضبطها بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، وإعداد تقرير عنها لاستكمال التحقيقات، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه وإعداد تقرير بذلك.

وكانت قد شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عدة حملات لمواجهة مروجي مواد المخدرة فى العاصمة وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتم ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.

 

 


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