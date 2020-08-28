اليوم السابع
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المجر تعلن إغلاق حدودها مجددا خوفا من تفشى فيروس كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:08 م
المجر تعلن إغلاق حدودها مجددا خوفا من تفشى فيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت المجر إغلاق حدودها مجددا خشية تفشي فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل، وكانت السلطات فى المجر حثت مواطنيها على تجنب السفر خارج البلاد الشهر المقبل، حيث تخطط الحكومة لتشديد إجراءاتها الوقائية فى محاولة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جيرجيلى جولياس وزير مكتب رئيس الوزراء المجرى: لا ينبغى لأحد أن يقضى عطلات فى الخارج بعد الأول من سبتمبر ولا سيما فى دول الجنوب، مؤكدا أن استئناف التعليم ضرورى، وهذا يتطلب منا منع ارتفاع عدد الإصابات.
 
وتسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تسهيل قيود السفر، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية، التى نصحت بإعطاء الأولوية للسفر الضروري عند تخفيف القيود.
 
وأثارت شركات الطيران الأوروبية واتحادات المطارات مخاوفها المشتركة من أن قيود السفر ليست قائمة على أساس علمى، وبالتالى يجب إزالتها، من خلال خطاب موجه إلى رؤساء الوزراء، وكذلك وزراء النقل والصحة والشؤون الداخلية فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى ومنطقة شنجن والمملكة المتحدة.
 
ومع ذلك، فى ظل الظروف الحالية، فإن تخفيف قيود السفر "غير وارد" فى المجر، وفقًا للوزير جولياس، الذى أشار إلى أنه فى معظم البلدان بجميع أنحاء أوروبا، يتدهور الوضع، والوضع الوبائى راكد فقط فى عدد قليل من البلدان، وهذه الاتجاهات لها تأثير على الأرقام المجرية، ما يعنى أن تخفيف قيود السفر صعب".

المجر

كورونا

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كورونا فى المجر

اخبار المجر

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