اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:28 م
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المترو يشدد على منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون ارتداء كمامات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:00 م
المترو يشدد على منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون ارتداء كمامات مترو الأنفاق - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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شددت شركة المترو على عامليها منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون ارتداء كمامات، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مع تحرير محاضر ضد الركاب المخالفين بمكاتب الشرطة الموجودة بالمحطات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وتحصيل الغرامة المقررة، مع إلتزام كافة العاملين بارتداء كمامات.
 
وأكدت شركة المترو استمرارها فى توزيع الكمامات على كافة العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.
 
كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للرقاية من كورونا.
 
وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.

المترو

مترو الانفاق

كمامات

حركة المترو

اخبار مصر

كورونا

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