اليوم السابع
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القبض على 9 أشخاص أثناء سرقتهم محجر بمنطقة القطامية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:49 م
القبض على 9 أشخاص أثناء سرقتهم محجر بمنطقة القطامية محجر ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، باشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط محجر بدون ترخيص و 8 سيارات نقل قلاب ولودر وقائديها اثناء قيامهم بسرقة المواد المحجرية بالقطامية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة فى مجال ضبط القائمين على سرقة المواد الحجرية، فقد تمكنت مديرية أمن القاهرة، خلال حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة إستهدفت منطقة أبو الهول بدائرة قسم شرطة القطامية، من ضبط 9 أشخاص أثناء إستقلالهم (8 سيارات نقل قلاب محملة بالرمال – لودر بدون لوحات معدنية) لقيامهم بسرقة المواد المحجرية بدائرة القسم.

كما تم القبض على خفير خصوصى، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بإدارة محجر كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" وبحوزته (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – دفتر كشف حساب).

وبمواجتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وبإرتكابهم الوقائع على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.


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