السياحة والآثار تنظيم زيارة لمجموعة من شباب الدراسين فى الخارج لقصر البارون

كتبت ـ آمال رسلان

نظّمت وزارتى السياحة والآثار، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد من شباب الدارسين فى الخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى قصر البارون، بحى "مصر الجديدة" لمشاهدة ما يحتويه من تماثيل ومقتنيات أثرية نادرة، بهدف ربطهم بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التى يغلب عليها الطابع الوطنى، كونهم خير سفراء لمصر فى الخارج.

وقام الشباب بجولة تفقدية داخل القصر وشاهدوا عددًا كبيرًا من التماثيل والقطع الأثرية النادرة، واستمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ القصر، كما شهدوا فيلما تسجيليا يتناول الأحداث التاريخية، والشخصيات الرئيسية التى أسست ضاحية مصر الجديدة، إضافة إلى حقائق علمية عن القصر وتاريخ مدينة الشمس.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هذه الزيارة تأتى ضمن البرنامج الذي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج؛ لتعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها خلال دراستهم فى مختلف الدول، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب هم خير سفراء لمصر فى الخارج، لما لهم من فرص كبيرة فى التواصل مع الشباب فى أعمارهم وكذا المجتمعات التى يعيشون بينهم فى الدول التى يدرسون بها، للحديث والترويج للدولة المصرية.

وأشار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إلى استعداد الوزارة لفتح المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للشباب المصري الدارسين بالخارج ضمن البرنامج الذى تقدمه الدولة لهم، وذلك لرفع الوعى الأثرى لديهم، وتنمية روح الانتماء لوطنهم، بالإضافة إلى التعرف بصورة أعمق عن حضارة بلدهم العريقة.

وخلال الزيارة، أعرب الشباب عن سعادتهم بتلك الزيارة وانبهارهم بمقتنيات قصر البارون، وبالفيلم التسجيلي الذي تضمن الصور والوثائق الأرشيفية والرسوم الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة.