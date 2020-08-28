أمر الرئيس تبون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإنهاء مشكلة تدفق الانترنت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، تدفق الانترنت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات، يذكر أن الجزائر تشهد منذ أيام اضطرابا في خدمة الانترنت، بررته مؤسسة "اتصالات الجزائر" الحكومية بحدوث تذبذب في الشبكة الدولية للانترنت في بعض دول العالم ومنها الجزائر.