اليوم السابع
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الدفاع الروسية ترسل أنظمة دفاع للتصدى لطائرات دون طيار إلى سوريا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:14 م
الدفاع الروسية ترسل أنظمة دفاع للتصدى لطائرات دون طيار إلى سوريا سيرجى شويجو
وكالات

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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أنه قد يتم إرسال مجمع سابسان كونفوى المتنقل الجديد الخاص بالتصدي للطائرات دون طيار إلى سوريا حال نجاح اختباره خلال مناورات قوقاز 2020، وقال شويغو خلال تفقده الجناح الروسي لمعرض ارميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو ومروره أمام مجمع سابسان كونفوي اليوم: “هناك ضرورة لتطوير مثل هذه الوسائل؛ وإذا كان المجمع جاهزاً للاختبار فلنختبره خلال تمرينات القيادة والأركان الاستراتيجية قوقاز 2020 وإذا أظهر نتائج إيجابية فسنقترح إرساله إلى سوريا”.

وأشار شويجو إلى ضرورة تقليص الفترة الزمنية من مرحلة التصميم إلى اعتماد نماذج السلاح الجديدة لتدخل الخدمة القتالية.

يذكر أن مجمع سابسان كونفوي هو منظومة متنقلة متعددة المهام مضادة للطائرات دون طيار وهي من إنتاج مجمع افتومات للصناعات الحربية وتتجلى وظيفتها في التصدى للطائرات المسيرة عبر كشفها وكبح عمل قنواتها الرادارية بواسطة منظومة الملاحة بالأقمار الصناعية.


سيرجى شويجو

روسيا

الدفاع الروسية

طائرات دون طيار

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