ارتفاع حصيلة ضحايا السيول فى باكستان إلى 47 قتيلا.. فيديو وصور

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مدينة كراتشي الباكستانية إلى نحو 47 قتيلا على الأقل، إلى جانب تشريد المئات من منازلهم بعد غرق الشوارع بمياه الأمطار، فوفقا لما ذكرته فضائية "جيو تي في" نقلاً عن السلطات المحلية، اليوم الجمعة، أن 47 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الأمطار هناك، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ترصد حالة الشلل التي أصابت شوارع كراتشي بسبب السيول.

وتسببت موجة الأمطار المستمرة فى مدينة كراتشى الساحلية بجنوب باكستان فى مصرع 47 شخصا على الأقل وإصابة العشرات ونزوح العشرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون، اليوم الجمعة، وبدأت موجة الأمطار الموسمية الغزيرة في إقليم السند، حيث يقع المركز التجارى، يوم الاثنين الماضى، ما أثر على العديد من المناطق، لكن كراتشى كانت الأكثر تضررا حيث غمرت مياه الأمطار جميع المجمعات السكنية والأسواق في بعض المناطق.

وقال غلام نبي ميمون، قائد شرطة مدينة كراتشى، لوسائل الإعلام، إن 23 شخصا لقوا مصرعهم في المدينة منذ يوم الاثنين في حوادث منفصلة متعلقة بالأمطار، من بينها انهيار الأسقف وغرق فى السيول الناجمة عن الأمطار والصعق بالكهرباء وحوادث الطرق.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت ــ بحسب شينخوا ــ حكومة المقاطعة يوم الجمعة عطلة في جميع أنحاء السند بعد أن تقطعت السبل بمئات الأشخاص فى المكاتب أو الطرق لساعات وسط ارتفاع مياه الأمطار والفيضانات المفاجئة يوم الخميس.

