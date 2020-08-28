اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة رضيع بعد سقوطه من علو داخل مارينا فى مطروح

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:12 م
إصابة رضيع بعد سقوطه من علو داخل مارينا فى مطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح- حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب طفل رضيع بتشنجات إثر سقوطه من علو داخل مارينا بمحافظة مطروح، وتم نقله من قبل بعض الأهالى إلى مستشفى العلمين وحالته العامة غير مستقرة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من مستشفى العلمين بوصول طفل رضيع عمره سنة و6 أشهر، عن طريق بعض الأهالى، مصابا بتشنجات أثر سقوط من علو داخل مارينا، وحالته العامة غير مستقرة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

 

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، تلقت بلاغا من مستشفى العلمين بوصول "أسيل س ع" 3 سنوات مقيمة القاهرة، عن طريق الأهالى، وتبين من التحريات الأولية أثناء محاولتها السباحة بحمام سباحة بمارينا، وتم إنقاذها وحالتها العامة متوسطة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

 

 


مصر

اخبار مصر

مطروح

مستشفى العلمين

مارينا

طفل رضيع

سقوط من علو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة