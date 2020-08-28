إصابة رضيع بعد سقوطه من علو داخل مارينا فى مطروح

أصيب طفل رضيع بتشنجات إثر سقوطه من علو داخل مارينا بمحافظة مطروح، وتم نقله من قبل بعض الأهالى إلى مستشفى العلمين وحالته العامة غير مستقرة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من مستشفى العلمين بوصول طفل رضيع عمره سنة و6 أشهر، عن طريق بعض الأهالى، مصابا بتشنجات أثر سقوط من علو داخل مارينا، وحالته العامة غير مستقرة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، تلقت بلاغا من مستشفى العلمين بوصول "أسيل س ع" 3 سنوات مقيمة القاهرة، عن طريق الأهالى، وتبين من التحريات الأولية أثناء محاولتها السباحة بحمام سباحة بمارينا، وتم إنقاذها وحالتها العامة متوسطة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.