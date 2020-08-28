إحالة 35 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى صدر ملوى للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت إدارة التفتيش المالى والإدارى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوبى المنيا، حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى صدر ملوى، بناءً على تعليمات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثف حملات التفتيش على كافة القطاعات الخدمية، حيث تهدف الحملة إلى متابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية .

وخلال المرور المفاجئ تم إحالة 35 ما بين طبيب وممرض وفنى وإدارى وذلك لعدم تواجدهم بالعمل، وتم اعداد مذكرة للعرض على رئيس المدينة لإحالتها لمدير إدارة الصحة والسكان بالمنيا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى هذا السياق، قال السايس، إن حملات التفتيش الدورية على كافة القطاعات الخدمية التى تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمرور الدورى والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أى مصلحة حكومية بدائرة المركز.