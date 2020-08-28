اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء 300 شخص فى ويلز عقب اشتعال النيران بعربات قطار يحمل "ديزل".. فيديو

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:56 ص
إجلاء 300 شخص فى ويلز عقب اشتعال النيران بعربات قطار يحمل "ديزل".. فيديو حريق قطار شحن فى ويلز
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شرطة النقل البريطانية، أنه تم إجلاء حوالى 300 شخص فى ويلز، بعدما اشتعلت النيران فى قطار شحن يحمل كميات كبيرة من وقود الديزل، وخرج عن مساره، يوم الخميس.

1
حريق قطار فى ويلز

 

وقال مسئولون، إن اثنين من الموظفين على متن القطار نجحا فى دق صافرة الإنذار وهربا دون إصابات، وتم الإبلاغ عن الحريق بالقرب من لانيلى، فى جنوب ويلز، نحو منتصف ليل الأربعاء، واستمرت النيران مشتعلة فى ثلاثة من عربات القطار حتى ظهر الخميس، حيث طُلب من الناس الابتعاد عن المنطقة بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة.

 

وأعلنت الشرطة وقوع حادث كبير وطلبت من مئات الأشخاص الانتقال إلى مدرسة قريبة ومركز مجتمعى لأنه لا يزال هناك خطر كبير داخل المنطقة المجاورة، فيما قال المفتش آندى مورجان، "ما نعرفه هو قطار شحن يحمل كميات كبيرة من وقود الديزل، اشتعلت فيه النيران وخرج عدد من عرباتها عن مسارها.. لحسن الحظ، على الرغم من الخطر الواضح، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

 

وأضاف أن "الحريق كان كبيرا بسبب كمية الوقود التى يحملها ويشكل خطرا محتملا على المجتمع الأوسع"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، فيما تحقق السلطات فى سبب خروج القطار عن القضبان، وما نتج عنه من حريق.

اشتعال النار فى قطار يحمل "ديزل
اشتعال النار فى قطار يحمل "ديزل"

 


حريق قطار فى بريطانيا

شرطة النقل البريطانية

قطار شحن

حريق قطار شحن

حريق قطار فى ويلز

خروج قطار عن القضبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اصطدام قطار وشاحنة جنوب فيينا وشلل جزئى فى حركة السكك الحديدية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:59 ص

إصابة 3 أشخاص بعد خروج قطار عن القضبان بالقرب من ميلانو الإيطالية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 02:48 م

اللحظات الأولى بعد حادث خروج قطار عن القضبان فى اسكتلندا.. فيديو وصور

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 07:19 م

صور.. مصرع 3 أشخاص فى خروج قطار عن القضبان باسكتلندا

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 05:15 م

رئيسة وزراء اسكتلندا: إصابات خطيرة بعد خروج قطار عن القضبان

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 02:50 م

بوريس جونسون يشكر خدمات الطوارئ بعد حادث انحراف قطار ركاب فى أبردينشاير

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 02:36 م

وسائل إعلام بريطانية: إصابات جراء انحراف قطار عن مساره فى اسكتلندا

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 01:15 م

القطارات الليلية تعود إلى الضوء فى أوروبا لتحقيق حلم "من فيينا إلى باريس"

الخميس، 06 أغسطس 2020 08:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة