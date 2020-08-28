إجلاء 300 شخص فى ويلز عقب اشتعال النيران بعربات قطار يحمل "ديزل".. فيديو

كتب محمد رضا

أعلنت شرطة النقل البريطانية، أنه تم إجلاء حوالى 300 شخص فى ويلز، بعدما اشتعلت النيران فى قطار شحن يحمل كميات كبيرة من وقود الديزل، وخرج عن مساره، يوم الخميس.



حريق قطار فى ويلز

وقال مسئولون، إن اثنين من الموظفين على متن القطار نجحا فى دق صافرة الإنذار وهربا دون إصابات، وتم الإبلاغ عن الحريق بالقرب من لانيلى، فى جنوب ويلز، نحو منتصف ليل الأربعاء، واستمرت النيران مشتعلة فى ثلاثة من عربات القطار حتى ظهر الخميس، حيث طُلب من الناس الابتعاد عن المنطقة بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة وقوع حادث كبير وطلبت من مئات الأشخاص الانتقال إلى مدرسة قريبة ومركز مجتمعى لأنه لا يزال هناك خطر كبير داخل المنطقة المجاورة، فيما قال المفتش آندى مورجان، "ما نعرفه هو قطار شحن يحمل كميات كبيرة من وقود الديزل، اشتعلت فيه النيران وخرج عدد من عرباتها عن مسارها.. لحسن الحظ، على الرغم من الخطر الواضح، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف أن "الحريق كان كبيرا بسبب كمية الوقود التى يحملها ويشكل خطرا محتملا على المجتمع الأوسع"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، فيما تحقق السلطات فى سبب خروج القطار عن القضبان، وما نتج عنه من حريق.