"أوقاف الإسماعيلية" تكشف خطة فتح المساجد فى صلاة الجمعة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن مساجد المحافظة سوف تفتح أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم وفق ضوابط محددة.

وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المساجد المتواجد بها أئمة سيؤدى بها صلاة الجمعة، بنسبة حوالي 50% من مساجد المحافظة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة، من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

وتابع "بدارن"، أن موظفين من مديرية الأوقاف سيتواجدون أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن المديرية أبلغت أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحال مخالفتهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين.

كما تتضمن الضوابط عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

وأوضح بدران، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتشديد على عدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.