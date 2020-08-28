أوقاف الإسكندرية تنهى استعدادات المساجد لصلاة الجمعة

الإسكندرية _ أسماء على بدر

أنهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، مساء الخميس، استعدادتها بمساجد المحافظة، بشأن عودة شعائر صلاة الجمعة غداً بعد تعليقها عدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الأيام الماضية، قام العاملين بمساجد الإسكندرية بحملة نظافة وتعقيم، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع المديريات، إستعدادا لعودة صلاة الجمعة مرة أخرى بالمحافظات.

وكان وزير الأوقاف، أكد على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.

وشدد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

تطهير المساجد داخل المسجد