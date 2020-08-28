أمن المنافذ يضبط 7 قضايا بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية – مستحضرات تجميل" بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة 4 مليون جنيه.

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير (1250) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (216) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.