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أخبار × 24 ساعة.. طب 98.5% وهندسة 94% بمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. طب 98.5% وهندسة 94% بمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب رضا حبيشى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية وفيما يلى أبرز الأخبار: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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