أخبار × 24 ساعة.. طب 98.5% وهندسة 94% بمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

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أخبار × 24 ساعة.. طب 98.5% وهندسة 94% بمؤشرات تنسيق المرحلة الأولىالجمعة، 28 أغسطس 2020 12:00 ص
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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