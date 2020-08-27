الحكومة تعلن استمرار تعليق إقامة المناسبات الاجتماعية بدور العبادة وملحقاتها

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باستمرار تعليق إقامة أى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء بدور العبادة وملحقاتها فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كان رئيس الوزراء قد أكد استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد عن 50% حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.