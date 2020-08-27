يابانيات بأطراف صناعية يقدمن عروض أزياء لجمع تبرعات للطواقم الطبية.. فيديو

كتب محمد شعلان

عرضت العداءة البارالمبية كايدي مايغاوا و11 امرأة أخرى، أرجلهم الاصطناعية في عرض أزياء افتراضي أقيم في وسط طوكيو، وأقيمت الفعالية، التي حملت عنوان "سيتسودان فينوس" (فينوس مبتورة)، في محطة جي آر تاكاناوا جيتواي، مع قيام اللاعب البارالمبي بتشغيل المنصة. كما عرضت نماذج أخرى بما في ذلك سيدات الأعمال.

وقال منتج العرض وأخصائي الأطراف الصناعية فوميو أوسوي: "أريدهم أن يكونوا قادرين على الابتسام على المسرح وأن يسعدوا بكونهم عصريين".



عرض أزياء بالأطراف الصناعية عرض أزياء بالأطراف الصناعية

واقترح المصور تاكاو أوشي، الذي نشر مجموعة من الصور في عام 2014 من نفس العنوان، فكرة العرض وسيصدر تقويمًا لعام 2021 به، وسيتم التبرع بجميع العائدات ، باستثناء عمولة المبيعات ، لجمعية التمريض في طوكيو.



عرض الازياء فى طوكيو عرض الازياء فى طوكيو



جانب من عرض الازياء جانب من عرض الازياء

وكان من المقرر أن تبدأ أولمبياد طوكيو البارالمبية ، التي أعيد تحديد موعدها العام المقبل ، في 25 أغسطس.

جدير بالذكر أن هذه العروض مجرد محاولات لتغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان التي لا تزال تتخلف عن الغرب في قبول هذه الشريحة، وفي بادئ الأمر، تملكت الدهشة من حضروا العرض وهم يراقبون السيقان الصناعية على ممشى عرض الأزياء ولكن في النهاية تفاعلوا مع مقدمات عرض الأزياء بالإعجاب.

وعلى جانب آخر، قال ماكوتو توميناجا السفير اليابانى لدى سيشل إن بلاده تبرعت بمليون ين يابانى لسيشيل لشراء معدات طبية لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيدـ 19)، وأوضح ماكوتو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنه "في حين أن الوباء مازال منتشرا في جميع أنحاء العالم، فإن سيشيل محظوظة لأنها لم تسجل أي وفيات"، مضيفا أن من الضروري "اتخاذ تدابير جماعية لمواجهة هذا الوضع من أجل تجنب الأضرار الاقتصادية الهائلة والتداعيات الاجتماعية" لهذا الوباء.

من جهتها، قالت ماري بيير لويد وزيرة الدولة للصحة في سيشل، إن هذه المنحة خطوة مهمة في إطار التعاون والعلاقات الثنائية بين اليابان وسيشيل، مضيفة أنه "بينما نفتح حدودنا لبقية العالم، فإننا نحتاج إلى الاستعداد. وهذه المنحة تساعدنا على القيام بذلك".