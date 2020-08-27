والتقى الوفد العربي سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير علي الحلبي ،وضم الوفد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، والسفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ، ومدير ادارة المنظمات العربية والاتحادات بالجامعة الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر ، واللواء اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، الى جانب عدد من رؤساء المنظمات العربية والاتحادات التي ستشارك بالدعم المادي واللوجيستي والصحي والإنساني.

وأكد السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه بناء على توجيهات الامين العام للجامعة أحمد أبو الغيط واستكمالا للزيارة الميدانية لبيروت قام وفد من الجامعة العربية بزيارة سفارة لبنان بالقاهرة وذلك لتقديم المساندة والدعم في اطار حرص الجامعة على الوقوف بجانب لبنان في هذا الحدث الكبير والذي استدعى تحرك فورى وعاجل من جانب الأمانة العامة واتضح ذلك من خلال الزيارة العاجلة للأمين العام أحمد أبو الغيط لبيروت .

وقال السفير زكي، في كلمة له خلال اللقاء"انهم أمناء على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وكذلك مؤسسات العمل العربي المشترك وما قامت به الأمانة العامة من وضع رؤى سريعة وواضحة وتحرك فعلي خرج منها مجموعة من المقترحات التي يعرضها وفد الامانة العامة اليوم خلال هذه الزيارة .مؤكدا على ان هذا هو الدور الطبيعي والمنطقي للجامعة للوقوف بجانب لبنان ممثلين عن الامانة العامة وكل منظمات العمل العربي ، مستبشرا بالتحرك الايجابي السريع من الاسرة العربية الذي يساهم في اعادة اعمار بيروت .

ومن جانبه، أكد السفير الدكتور كمال حسن علي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية استمرار الجهود الحثيثة التي بدأها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان، مشددا على أن فكرة زياره الوفد لبيروت مازالت قائمة ولكن مع ضرورة الاسراع في تقديم الرؤى للدعم عجلت من الزيارة لتكون لمقر سفارة لبنان بالقاهرة .

وقال " إن منظمات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية أعضاء الملتقي العربي للاتحادات الداعمين ماديا ولوجيستيا، على استعداد تام لاستكمال المسيرة لاعادة اعمار بيروت"، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعم ومساندة لبنان ومساعدته بكل السبل الممكنة على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان منذ فترة.

وأعرب"علي" عن خالص تعازيه للشعب اللبناني، مؤكدا على دعم وتضامن ومساندة جامعة الدول العربية مع لبنان وشعبه حتى يتمكن من تجاوز تداعيات الكارثة الإنسانية التي لحقت به، مشددا على ضرورة تفعيل المساعدات الانسانية والطبية ووصولها الى مستحقيها من خلال تنسيق آليه للعمل وتطبيق هذه المنظومة .

ومن جهته ،أعرب الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن خالص تعازيه لشعب لبنان في هذا الحادث الذي أصاب جسد الأمة العربية جميعها، مؤكدا أن الأكاديمية البحرية ، احدى منظمات جامعة الدول العربية ، بادرت بتقديم مساهمة كي تتجاوز لبنان هذه الأزمة بتقديم بعض الحلول المتكاملة لمرفأ طرابلس .

وأشار "عبدالغفار "،في كلمته، بأنه جار التنسيق في الوقت الحالي مع رئيس مرفأ طرابلس وتم عمل دراسة من خلال شركة الحلول المتكاملة التابعة للاكاديمية لإعادة بناء البنية المعلوماتية وتطور المنظومة المعلوماتية والتي تعد بديلا في الوقت الحالى عن مرفأ بيروت والتي قامت الأكاديمية بتفيذها ،كما أنه جار التنسيق مع وزارة النقل البحري في لبنان على مشاركة خبراء من الأكاديمية في مجال الأمن البحري من خلال المعهد التابع للأكاديمية لوضع الخطط الأمنية للموانىء اللبنانية طبقا للمعايير الدولية التي تحددها المنظمة البحرية الدولية ومراجعة القدرات البشرية التي تقوم على تنفيذ هذه الخطط الأمنية.

وأضاف أنه في الجانب التعليمي قدمت الاكاديمية من خلال الاجتماع منحا دراسية للشباب اللبناني للدراسة في مختلف كليات الاكاديمية .

وتم التطرق خلال الزيارة إلى حزمة من الاجراءات الفعلية لتجميع المعلومات وعمل قاعدة بيانات حول الاحتياجات الضرورية والعاجلة في الفترة الحالية والقادمة، كما تم استعراض العديد من الإغاثات من جانب منظمة العمل العربية والذي اكد عليها فايز المطيري مدير المنظمة من خلال مساهمات مادية واعادة بناء مقر المنظمة في بيروت.

كما استعرض الدكتور ابراهيم الذخيري المدير العام للمنظمة العربيه للتنمية الزراعية جهود لتقديم العون للبنان ، وكذلك مساهمات اتحاد صناعات الاسمنت ومواد البناء والاتحاد العربي للصناعات الغذائية .

وبدوره، قال مدير المكتب الاقليمي لمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " اكساد" نيابة عن الدكتور نصر الدين عبيد أن هناك حزمة من المبادرات المادية والدعم الزراعي وايضا في مجال الثروة الحيوانية الى لبنان.

ومن جانبه ،قال الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر مدير ادارة المنظمات العربية والاتحادات بالجامعة العربية أن هدف هذه الزيارة يأتي لتقديم مبادرات ومقترحات عملية لدعم مساعدة لبنان وشعبه وتشكيل رؤية موحدة لمنظمات واتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك للوقوف مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها ، على أن ترفع للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضمن جهود الجامعة العربية لحشد الاستجابة لما تتطلبه الأوضاع الحالية.

وبدوره، عبر سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير علي الحلبي ، عن عظيم امتنانه للتحرك السريع الذي قام به الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والتواصل مع السفارة في نفس وقت الحدث للوقوف والمساندة وزيارته لبيروت، مؤكدا أنه كان من شأن هذه الزيارة لبيروت أن تكون بمثابة العزاء للشعب اللبناني ككل .

وثمن زيارة وفد الامانة العامة للجامعة العربية ورؤساء ومدراء منظمات العمل العربي المشترك لمقر سفارة لبنان بالقاهرة مما يبعث الأمل في مستقبل جديد لبيروت قائم على المساندة العربية .

وبعث السفير علي الحلبي، شكره للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ،على الرؤى والمقترحات المساندة لدعم واعمار بيروت .

ومن المقرر ان يناقش المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربي فى دورته الجديدة بندا حول الدعم العربي الاقتصادي والاجتماعي للبنان .

