وزير المالية الكويتى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير المالية الكويتى براك الشيتان، أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأضاف تقرير الوكالة، أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى مهامة لمدة 3 سنوات.
مشاركة
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير المالية الكويتى براك الشيتان، أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأضاف تقرير الوكالة، أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى مهامة لمدة 3 سنوات.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة