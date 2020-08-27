اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 03:23 م
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وزير المالية الكويتى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:39 م
وزير المالية الكويتى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية براك الشيتان وزير المالية الكويتى
(رويترز)

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير المالية الكويتى براك الشيتان، أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.

 

وأضاف تقرير الوكالة، أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى مهامة لمدة 3  سنوات.

 


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