وزير الرياضة يكشف طرق الحصول على الدراجات المدعومة من " دراجتك صحتك "

كتبت ياسمين يحيى

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة طرق الحصول على الدراجات المدعومة من وزارة الشباب والرياضة ، و التي يتم طرحها ضمن مبادرة دراجتك صحتك ، قائلا " مفيش شروط ولا سن و لا محل إقامة "

وقال صبحى في تصريحات تليفزيونية " لو عاوز دراجة مدعومة بدون شروط ، يهمنا يكون كل بيت فيه دراجة كل ما عليك هو التسجيل اون لاين فقط ، فالأولوية بأسبقية التسجيل "

و رحب اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأحد المواطنين المستفيد من مبادرة دراجتك صحتك ، و القادم من محافظة أسيوط ، بإمكانية استضافته حال عدم وجود أقارب له بالقاهرة .

وقال صبحى خلال برنامج معكم منى الشاذلى " لو شغلك في أسيوط مش القاهرة ، اهلا بيك و ممكن نستضيفك عندنا " ، وهو ما لاقى احترام وتقدير المواطن و الحاضرون بالبرنامج .

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك والتى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.