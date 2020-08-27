وزارة الزراعة يشرح كيفية زيادة الإنتاجية باستحداث طرق ري حديثة.. فيديو

إبراهيم سعيد

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بـ وزارة الزراعة، على خلفية التحول لنظم الري الحديثة، إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً تلك الفترة لتحديث منظومة الري في كافة أراضي الدولة.

وأضاف الدكتور علاء عزوز، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح "، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الزيادة السكانية في مصر تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا على الأقل، وهو مؤشر لضرورة توفير الحاصلات الزراعية، والحفاظ على الاكتفاء الذاتي.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في استحداث طرق جديدة لري الأراضي الزراعية، من ضمنها الري بالرش بدلاً من الغمر.

وأوضح "عزوز"، أن الري التقليدي عن طريق الغمر، له العديد من الآثار السلبية، أبرزها ارتفاع نسب الرطوبة للمزروعات، وارتفاع أمراض المزروعات.

وأكد " عزوز"، أن الري بالطرق الحديثة لها العديد من الفوائد، أبرزها توصيل المقنن المائي الخاص بالمزروعات، بنسب ثابتة، وبالتالي زيادة الانتاجية.