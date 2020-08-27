هل يجوز نقل جثمان الميت بعد دفنه 20 عام إلى مدفن أخر؟.. دار الإفتاء تُجيب

كتبت آية دعبس

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا اليوم الاثنين ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من الأسئلة التى وردت إليها وكان من بينها سؤال نصه،: هل يجوز نقل جثمان الميت بعد دفنه أكثر من 20 عام إلى مدفن أخر؟

وأجاب على السؤال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن الأصل أنه لا يتم نقل المتوفى حفاظا عليه، لكن بعض الفقهاء يجيزون النقل لبعض الأعذار، مثل امتلاء التربة بالماء، أو إنجرافها، وهناك من المالكية من أجاز نقله، لكن هذا يتوقف على حالة الجسد، ولكل حالة طبيعتها، والأصل منه النقل إلا لضرورة أو حاجه.

فيما أجاب الدكتور وسام، عن سؤال: هل تربية الكلام منهية عنها، خاصة الأنواع الصغيرة التى لا تصلح للحراسة؟"، قائلا: النبى صلى الله عليه وسلم، رخص فى أن يتخذ الكلب للحراسة أو الصيد، واختلف الفقهاء على الكلب الصغير خاصة أنه لا يجوز فى الأمرين، وبالتالى لا يجوز تربيته، وبعضهم يقول أن نباحه فى حد ذاته حراسه، لأنه ينبه أهل الدار عند مرور غرباء، أو اللصوص، فيُلحق هذا بالحراسة.