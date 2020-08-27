اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور إبراهيم هاشم بعد وفاته بكورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:29 م
نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور إبراهيم هاشم بعد وفاته بكورونا الشهيد الدكتور إبراهيم هاشم
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتورإبراهيم هاشم عبد الرحمن حشيش استشارى الجراحة ومدير وحدة الضهرية مركز ايتاى البارود، والذي توفى بمستشفى عزل كفر الدوار نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(155).
 
كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سامح كمال يوسف مرسي  أستاذ مساعد الفسيولوجي  بطب الازهر فرع أسيوط ، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه لشهيد الــ(154).
 
 
كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.
 
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى إن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 طبيب حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.
 
 
 
 
 

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