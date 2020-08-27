من جانبها، أكدت بارلي، عزم بلادها على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد أسهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأشارت إلى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم "داعش"، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

كما بحث الجانبان الوضع في سوريا، وتأثيره في استقرار العراق والمنطقة.

وأعربت عن استعداد بلادها لاستئناف جهود التدريب للقوات العراقية التي توقفت بسبب جائحة "كورونا"، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.