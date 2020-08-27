اليوم السابع
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مستشار وزير التضامن يؤكد استهداف 200 قرية من الصعيد ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:56 م
مستشار وزير التضامن يؤكد استهداف 200 قرية من الصعيد ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة لما جبريل
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزير التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إنه يتم الإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة في 214 قرية ومتوقع أن ترتفع قليلا حسب طلبات محافظين ومن الممكن أن يصل إلى 220 قرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية لما جبريل: التنمية المحلية تدير ملفات الخدمات العامة والبنية التحتية مثل المياه والصرف الصحى والطرق والمدارس والمرحلة الأولى تكلفت 3.2 مليار ومتوقع أن ترتفع في المرحلة الثانية إلى 8 مليار جنيه.

وأكد أن معظم القرى في محافظات الوجه القبلى ومنهم 16 قرية في البحيرة وقرية واحدة في الجيزة وحوالى 200 قرية فى محافظات الصعيد بداية من المنيا إلى أسوان.

 

 


حياة كريمة

التضامن الاجتماعى

البنية التحتية

مبادرة حياة كريمة

تنمية الصعيد

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