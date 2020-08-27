مستشار وزير التضامن يؤكد استهداف 200 قرية من الصعيد ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزير التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إنه يتم الإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة في 214 قرية ومتوقع أن ترتفع قليلا حسب طلبات محافظين ومن الممكن أن يصل إلى 220 قرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية لما جبريل: التنمية المحلية تدير ملفات الخدمات العامة والبنية التحتية مثل المياه والصرف الصحى والطرق والمدارس والمرحلة الأولى تكلفت 3.2 مليار ومتوقع أن ترتفع في المرحلة الثانية إلى 8 مليار جنيه.

وأكد أن معظم القرى في محافظات الوجه القبلى ومنهم 16 قرية في البحيرة وقرية واحدة في الجيزة وحوالى 200 قرية فى محافظات الصعيد بداية من المنيا إلى أسوان.