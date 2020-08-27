مستخلص الأعشاب البحرية ورذاذ للأنف قد يساعدان فى الحماية من COVID-19

كتبت إيناس البنا

أظهر باحثون في الولايات المتحدة التأثير المضاد للفيروسات لثلاث تركيبات من رذاذ الأنف المرشحة ضد فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (-CoV-2) ، العامل المسبب لمرض فيروس كورونا (COVID-19).

نجح مستخلص الأعشاب البحرية المسمى iota-carrageenan ، والذي يشيع استخدامه كعامل تثخين في المنتجات الغذائية ، في تثبيط عدوى كورونا -CoV-2 في مزارع الخلايا بتركيز منخفض يصل إلى 6 ميكروجرام / مل.

ووفقا للفريق الطبى في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي ومؤسسة بابلو كاسارا بالأرجنتين المنشور على موقع "bioRxiv *" ، فإن النتائج تشير إلى أن الاستخدام السريري ل رذاذ الأنف iota-carrageenan قد يساعد في الوقاية من COVID-19 وعلاجه.



مستخلص الأعشاب البحرية يحمى من كورونا

كما أن التركيز المنخفض لمستخلص الخشب الصلب المسمى إكسيليتول ، والذي يشيع استخدامه كبديل للسكر ، أدى أيضًا إلى تثبيط السارس- CoV-2 في المختبر.

يقول الفريق إن إكسيليتول ، بالاشتراك مع أيوتا كاراجينان ، قد يكون مفيدًا أيضًا، حيث أن التركيزات التي ظهر فيها المركبات نشاطًا مضادًا للفيروسات، يمكن تحقيقها بسهولة من خلال استخدام بخاخات الأنف المتوفرة بالفعل تجاريًا في عدد من البلدان.

منذ أن تم تحديد الحالات الأولى من COVID-19 لأول مرة في ووهان ، الصين ، أواخر العام الماضي ، استمر الوباء في اجتياح العالم وأصاب الآن أكثر من 23.5 مليون شخص وتسبب في وفاة أكثر من 810 آلاف شخص.

في معظم الحالات ، يتسبب فيروس -CoV-2 في مرض خفيف أو حتى بدون أعراض ، لكن حوالي 15٪ من الأشخاص يصابون بالتهاب رئوي فيروسي حاد ويحتاجون إلى دخول المستشفى.

في الوقت الحالي ، لا توجد أساليب وقائية أو علاجية فعالة ، وهناك حاجة ملحة لتوفير علاجات يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة يمكن أن توقف انتقال العدوى وتكون بمثابة علاجات مبكرة.



يتكاثر الفيروس في البداية في تجويف الأنف خلال المراحل المبكرة من العدوى ، فإن المواقع الرئيسية لتكاثر الفيروس هي التجويف الأنفي والبلعوم الأنفي. خلال المراحل المبكرة من العدوى ، فإن المواقع الرئيسية لتكاثر الفيروس هي التجويف الأنفي والبلعوم الأنفي.

لقد ثبت بالفعل أن Iota-carrageenan يُظهر نشاطًا مضادًا للفيروسات من خلال تفاعله مع سطح الفيروس ، مما يمنع دخول الفيروس ويلتقط الجزيئات الفيروسية التي تطلقها الخلايا المصابة.

علاوة على ذلك ، فقد تم بالفعل صياغة مادة iota-carrageenan في رذاذ أنفي وأثبتت فعاليتها ضد الفيروس الذي يسبب نزلات البرد.

وبالمثل ، فقد ثبت أن مركب إكسيليتول له فوائد صحية مختلفة ويستخدم بالفعل في شكل رذاذ أنفي لعلاج التهاب الجيوب والتهاب الأذن الوسطى.

أظهرت الدراسات في المختبر أيضًا نشاطًا مضادًا للفيروسات من الزيليتول ضد الفيروس المخلوي التنفسي البشري، ويعتبر كل من iota-carrageenan و xylitol آمنين للاستخدام في البشر ومضمنين بالفعل في تركيبات الأنف التي يتم تسويقها للاستخدام في الأطفال والبالغين.