مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم لعودة صلاة الجمعة بعد شهور أزمة كورونا

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أوقاف الأقصر تعلن مواصلة حملات التطهير فى 1243 مسجدا.. وأسوان: فتح المساجد المعين بها أئمة وخطباء فقط.. ووكيل كفر الشيخ يلقى خطبة الجمعة من مسجد الدسوقى ويحذر المخالفين.. وجنوب سيناء تعلن تجهيز 75 مسجدا لفتحها للمصلين.. ومطروح تجهز 430 مسجدا كبيرا.. وأسيوط تجهز 4081 و 4057 بالمنوفية .. و سوهاج تستعد بــ3000

استعدادات على قدم وساق وحملات تطهير وتعقيم شاملة بمختلف مساجد الجمهورية، وذلك تمهيداً لعودة فتح المساجد فى وقت صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهور عقب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر والعالم أجمع، وذلك لمنع التجمعات وحماية المواطنين من التزاحم خلال وقت صلاة الجمعة، حيث أكدت وزارة الأوقاف استمرار الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة، وشددت وزارة الأوقاف على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة إلتزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

كما أكدت وزارة الأوقاف على إستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال وإجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل وتجهيزات المساجد بالمحافظات المختلفة:-

ففى محافظة الأقصر أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة وإستمراراً للعمل بالإجراءات الاحترازية لا يزال العمل على قدم وساق، فى الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة مع المتابعة الشخصية لمديرى الإدارات لهذا الأمر والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، وذلك إستعداداً لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة عمليات التعقيم والتطهير بالمساجد وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، حيث عقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بناء على تعليمات الوزارة إجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة المقبلة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

كما أطلق شباب "الكرنك بخير"، مبادرة مميزة لتطهير وتعقيم المساجد المختلفة بمنطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، وذلك للمشاركة فى فرحة عودة صلاة الجمعة خلال يومين من جديد عقب منعها لحماية المصلين نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد مؤخراً بمصر وحول العالم، حيث قاموا بحملات تعقيم فى 9 مساجد متنوعة.

ويقول علام رمضان، مؤسس مبادرة الكرنك بخير بمحافظة الأقصر، على أنه لدى صدور قرار عودة صلاة الجمعة إنتابت الجميع بمختلف أنحاء مصر فرحة كبيرة للجميع، قائلاً: "لأننا بنحب أهلنا وحريصين عليهم بدأنا حملة تعقيم لمساجد الكرنك إستعدادا لصلاة الجمعة فيها، ولله الحمد تم التعقيم الكامل للمساجد التالية، (مسجد السيد يوسف - مسجد الشيخ موسى - مسجد خالد بن الوليد - مسجد عمرو بن العاص - مسجد الهدى بالشهاينة - مسجد المستعمرة - مسجد النور بالطينة - مسجد الايمان بنجع الجالس - مسجد نجع عبادي)، وإن شاء الله هنواصل تعقيم بقية مساجد الكرنك كلها قبل يوم الجمعة، كل يوم فريق المتطوعين الأبطال بينزلوا يعقموا مجموعة من المساجد وفق الخطة، تحية إعزاز وتقدير لفريق المهام الصعبة متطوعي جمعية الكرنك بخير".

وفى محافظة أسوان، أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه سيسمح فقط بفتح المساجد المعين بها أئمة لصلاة الجمعة، أو المساجد المعين بها خطباء بنظام المكافأة، مضيفاً أنه طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف، بفتح المساجد لصلاة الجمعة القادمة، تم تنفيذ حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المدن والمراكز والمسموح فيها أداء صلاة الجمعة.

وأشار الدكتور عزت، إلى أن مديرية الأوقاف بالمحافظة، تابعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها فى المساجد التى تقرر فتحها منها وضع علامات التباعد الإجتماعى المطلوبة، وأيضا التأكيد على غلق دورات المياه، مع التشديد على الأئمة بضرورة الإلتزام بخطبة الجمعة بعنوان "الأمل حياة"، وكذلك الإلتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط .

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، رواد المساجد بضرورة مراعاة الضوابط لعودة صلاة الجمعة، وخاصة مراعاة التباعد وإرتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، كما أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور إنتهاء الصلاة.

وفى محافظة كفر الشيخ، قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن خطبة الجمعة الأولى بعد فتح المساجد بعنوان " الأمل حياة "، وأنه سيلقى الخطبة بمسجد القطب الكبير سيدى إبراهيم الدسوقى، بمدينة دسوق، وأنه تم التشديد على جميع الأئمة والخطباء ألا تزيد خطبة الجمعة عن عشر دقائق مع التوجيه لرواد المساجد والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وهى التباعد، وإرتداء الكمامة وأن يصطحب كل مصلى السجادة الخاصة به.

وقال الفقى، أنه تم تشكيل غرفة رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية، مؤكدة أنه وجه بعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات إجتماعية أو دعاية إنتخابية بأية صورة من الصور.

وفى جنوب سيناء أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن أعمال تطوير مسجد الحق المبين بمدينة الطور أوشكت على الانتهاء، وسيجري إفتتاحه مطلع الشهر القادم بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مشيرا إلى أن المسجد تم تأسيسه من قبل إحدى الجمعيات الخيرية منذ سبع أعوام ولم يستكمل عمليات الإنشاء لذلك جرى إسناد أعمال التشطيب إلى المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأضاف المحافظ، أن مسجد الحق المبين سيصبح أحد أهم مساجد مدينة الطور، يسع لنحو 5 آلاف مصلى، وشمل التطوير إقامة 2 مأذنة ولاند سكيب وتشطيبات خارجية وداخلية وفرش المسجد بالكامل، موضحاً أن عدد المساجد التي تستقبل المصلين لإقامة شعائر الجمعة المقبلة على مستوى كافة مدن المحافظة بلغت 75 مسجدًا كمرحلة أولى، وفي حالة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا سيجري فتح جميع المساجد بعد توجيهات وزارة الأوقاف.

وفى مرسى مطروح، قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن مديرية الأوقاف بالمحافظة إستعدت بـ430 مسجدا كبيرا بنطاق المحافظة لإستقبال المصلين لإقامة شعيرة الجمعة مع الإلتزام بكافة الضوابط الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأشار عبد البصير، إلى أن مديرية الأوقاف قامت بحملة واسعة لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد إستعدادا لإستقبال المصلين وإقامة الصلاة بالمساجد الكبري الجمعة القادمة، مع الإلتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف بألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة عن 10 دقائق، وعدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وفى أسيوط، شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة بالمساجد كـــ ـ (ارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصى، وعدم فتح دورات المياه) وغيرها حفاظاً على سلامة المصلين.

ولفت محافظ أسيوط، إلى إستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التى سوف تقام بها صلاة الجمعة والتى يصل عددها 4081 مسجد على مستوى المحافظة، إذا كانت علامات التباعد التى سبق وضعها لا تغطى كامل مساحة المسجد مع إستمرار إغلاق دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات إجتماعية داخل دور العبادة، لافتاً إلى إستمرار تنفيذ حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة وتكثيفها إستعداداً لعودة صلاة الجمعة، مؤكداً على تنفيذ كافة القرارات والإجراءات التى أقرتها رئاسة مجلس الوزارة ووزارة الأوقاف فى هذا الشأن بكل حزم ودون التهاون مع أى مخالفة وإستكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وفى المنوفية، أعلن الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن عدد المساجد التى تستقبل المصلين لإقامة شعائر صلاة الجمعة 4057 مسجدا فى المرحلة الأولى من إجمالى 5592 مسجدا حكوميا وأهليا بنطاق المحافظة، مشدداً على الإلتزام بالضوابط الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المديرية شنت حملة واسعة النطاق لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد إستعداداً لإستقبال إقامة صلاة الجمعة، مؤكداً عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أوعقد القران أو أى تجمعات داخل المساجد وعدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، وتمنع صلاة الجمعة فى الزوايا التى توجد بجوار المساجد على بعد أقل من 100 متر، كما يمنع إقامة الصلاة خارج محيط المسجد إلا فى وجود ساحة لا تعوق حالة المرور.

وفى سوهاج أكد الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، أن عودة الصلاة الجمعة بالمساجد على مستوى المحافظة سوف تكون بشكل جزئي إعتبارا من يوم 28 الشهر الجارى، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، وأنه تم تحديد عدد 3000 مسجد بسوهاج، والتي يوجد بها أئمه وخطباء مكأفاة بالمراكز والقرى للبدء فى تنفيذ خطة العودة لصلاة الجمعة، مع الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن، ومن أهمها التباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامة لكل مصلى وتواجد مصليه خاصة به.

وأضاف طيفور فى تصريح خاص لـــ " اليوم السابع"، أن محافظة سوهاج بها 6972 مسجدا حكوميا و1657 مسجدا أهليا و414 زاوية حكومية و297 زاوية أهلية بإجمالى 9340 مسجدا، موضحا أن المديرية مستمرة في تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، وفى مقدمتها إغلاق أماكن الوضوء والحمامات وتطهير المساجد قبل وبعد كل صلاة وعدم السماح للمصلين الإستمرار بالمسجد بعد إنتهاء الصلاة .



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (1)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (2)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (3)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (4)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (5)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (6)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (7)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (8)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (9)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (10)



مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم والتطهير إستعداداً لعودة صلاة الجمعة (11)