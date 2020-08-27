مرتكب مذبحة البحيرة يعترف بتحرشه بالضحية: ذبحتها وأطفالها خوفا من الفضيحة

البحيرة - ناصر جودة

قرر المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس "ع. ى.ع" المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار، التى راح ضحيتها ربة منزل وطفليها التوأم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن البحيرة، أن المتهم بواقعة مذبحة أسرة كفر الدوار أدلى باعترافاته كاملة عن ارتكاب الجريمة .

وأضافت المصدر، أن المتهم الذى يعمل سائق تروسيكل ويدعى "ع. ي .ع" ابن عم المجنى عليها أكد خلال أقواله أنه كان يقوم بنقل قطع الأثاث إلى منزل المجنى عليه بمنطقة منشية النصر بكفر الدوار، الذى انتقلت له مؤخرا، وأنه حاول التحرش بها فرفضت فقام بضربها .

وأوضح المتهم خلال اعترافه أمام رجال المباحث الجنائية ، أنه حاول التحرش بابنة عمه التى تبلغ من العمر 23 سنة داخل منزلها أثناء ترتيب الاثاث، خاصة مع عدم وجود الزوج بالمنزل ، فرفضت ذلك، ورفعت صوتها بالصراخ وحاولت الاستغاثه بالجيران ، مضيفا أنه فى محاولة لاسكاتها عن الصراخ دلف إلى المطبخ واستل سكينا وقام بطعنها برقبتها لمنعها من الصراخ ،كما قام بارتكاب نفس الجريمة مع طفليها الصغار وقام بذبحهما خوفا من كشف أمره ومنعهما من الصراخ المتواصل ، لافتا أنه لم يشاهد الطفلة الرضيعه وهى أصغر أبناء المجنى عليها أثناء ارتكاب الجريمة ليفر هاربا فور الانتهاء من جريمته الشنيعة

وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة ، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم بمنطقة قرية منشية النصر بكفر الدوار وتبين مصرع" ياسمين ع " 23 سنه و"على ا.ف 3سنوات وشقيقه" محمد" وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة .

وتم فرض كردون أمني حول المنزل وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة .

وانتقل فريق البحث لاجراء معاينة لموقع الحادث وسماع اقوال الشهود العيان وانتداب الادالة الجنائية لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتم التحفظ على الجثث وتم انتداب الطب الشرعى لاعداد تقرير عن اسباب الوفاة .

وقرر مدير النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج وعلاقته بالمجني عليها، وضبط وإحضار الزوج "إ. م." وأخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج.

واكدت مصادر أمنية بالبحيرة ان فريق البحث الجنائي توصل من خلال عمليات الفحص وتفريغ الكاميرات المتواجده بمكان الحادث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجني عليها ويدعى " ع.ى.ع" والذي يعمل سائقا

مشيرين إلى أنه تم القبض على المتهم واعترف بجريمته وتمت احالته الى النيابة العامة للتحقيق معه بعد مواجهته بالادلة الدامغه على ارتكاب الجريمة ومنها مقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرات المتواجده بمكان الحادث .