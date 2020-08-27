اليوم السابع
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محافظ مطروح يقترح على التموين توفير الخبز بالبطاقة لزائرى المحافظة

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:32 م
محافظ مطروح يقترح على التموين توفير الخبز بالبطاقة لزائرى المحافظة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى جولة ميدانية
مطروح - حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح، خلال جولته الميدانية اليوم الخميس، بشارع علم الروم على مدى توفير الخبز للمواطنين، والالتزام بأوزان الرغيف الجديدة التى وضعتها وزارة التموين زنة 90جم، وإجراءات المحافظة لتيسير الوصول إليه من خلال  توجيه مديرية التموين لسيارات توزيع الخبز بالشوارع والمناطق البعيدة عن المخابز لتيسير وصول المواطنين إليها.

كما وجه محافظ مطروح، المهندس السيد أبو اليزيد ، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بعرض مقترح والتنسيق بشأن توفير الخبز عن طريق البطاقة وبيعه لزائرى المحافظة، خاصة مع موسم الصيف وزيادة إقبال زائرى مطروح، مما يوجب معه زيادة الحصة من الدقيق وتوفير الرغيف للمواطنين وفقا للضوابط المسموح بها بالتنسيق مع وزارة التموين .

 

وأشاد محافظ مطروح ن بتجربة توجيه سيارات توزيع الخبز إلى المناطق السكنية المختلفة للتيسير على المواطنين وهو ما لاقى استحسانا من الأهالى، والتخفيف عنهم للوصول إلى المخابز البعيدة مع الامتداد السكنى.

 

 


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