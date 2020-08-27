محافظ كفر الشيخ: إنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بمدينة الحامول

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح صرح للعدالة بمدينة الحامول تابع لهيئة قضايا الدولة، وسيتم افتتاح الفرع الآخر بمدينة كفر الشيخ قريبًا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إنجازًا ضخمًا من القضايا، ولدينا بالمحافظة هذا العام المحكمة التأديبية والإدارية، مؤكداً أن مصر تشهد إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كل المشروعات والمرافق المتعددة ومناحى الحياة لخدمة المواطن، إضافة إلى الأجهزة القضائية والنيابية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس قضايا الدولة الأمين العام، لمقر هيئة قضايا الدولة بمدينة الحامول، بحضور المستشار محمد عبده البراوي، مكتب رئيس الهيئة، والأمين العام، المقر الجديد لفرع الهيئة بمركز الحامول بكفر الشيخ، والمستشار السيد أبو كيلة، نائب رئيس الهيئة، ورئيس فرع كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وعدد كبير من المستشارين.

وأكد المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه من حسن الطالع أن نفتتح فرع الهيئة بالحامول بعد افتتاح فرع الهيئة ببلبيس ،وأنه فخور بتواجده فى بلد الزعيم سعد باشا زغلول، زعيم الأمة ورائد حركة الاستقلال، ابن هيئة قضايا الدولة ،فإنه يشعر بأنفاسه فى هذا المكان، لأننا لسنا ببعيدين عن مكان مولده ،ودائماً نتذكره رائداً من رواد الحركة الوطنية فى مصر.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أنشأت هيئة قضايا الدولية للدفاع عن مقدرات الدولة المصرية، وأنجبت رجالاً أفذاذ، من بينهم المستشار عبدالحميد باشا بدوري، القاضى فى محكمة العدل الدولية، والمستشار السنهورى عبد الرزاق السنهورى، معلم الأجيال ابن كفر الشيخ، والمستشار الدكتور عوض المر، الفقيه الدستوري، خدموا الوطن .

وأضاف عامر، لم يكن هناك مبنى مخصص لهيئة قضايا الدولة إلا المبنى الرئيسى فى المهندسين، وبقية الفروع فى شقق مؤجرة، وبرغم ذلك لم يتخل الرجال عن دورهم ولم يتحجج أحد منهم بقلة الإمكانيات، ولم نشعر بهم إلا مجندون للوطن، وسنستمر فى أداء الدور بكل أمانة وشرف.

وأضاف عامر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أول من مد يده الكريمة لنا، ومكننا من افتتاح المقرات التى تليق بالكوكبة الكريمة لتؤدى دورها، افتتحنا فرع بلبيس، وافتتحنا فرع الحامول، وخلال الشهر المقبل سنفتتح المقر الرئيسى بالتجمع الخامس، وسنفتتح الصرح الآخر بـ 6 أكتوبر، وسنفتتح فرع مرسى مطروح، وفرع بنى سويف، وبعده سنفتتح فرع السويس، مشيراً إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيمكننا من مقر جديد بعاصمة المحافظة، تلك المحافظة التى نطلق عليها، حافظة التاريخ والنضال والكرامة .

وقال عامر، نحن فى عصر جديد بإمكانيات جديدة، مؤكداً أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يعاهدون الرئيس والشعب المصرى، بالعمل على تجويد ما يعملون فيه، وينجزون إنجازا سريعا بجودة عالية، فالمواطن يراقبنا وينتظر منا المزيد ،فحافظوا على عهدكم لهذا الوطن مؤكداً أن مستشار هيئة قضايا الدولة مجندين فى كتيبة الدفاع عن الوطن وسيظلون طوال الدهر.