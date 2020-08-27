محافظ شمال سيناء يتابع استعدادات عودة صلاة الجمعة بالمساجد بإجراءات احترازية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن صلاة الجمعة تقام فى عدد 588 مسجدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأصدر المحافظ اللواء عبد الفضيل شوشة، توجيهاته لمديرية الأوقاف، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على المصلين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على قيام الجهات المعنية بتطهير وتعقيم المساجد وتنظيم خطوط التباعد بين المصلين مع الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف بخصوص خطبة الجمعة من حيث الالتزام بالموعد المحدد، وافتتاح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة، وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد ، ومتابعة التزام المصلين بارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصية ومراعاة التباعد .

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء على الالتزام بكافة القواعد والقرارات الصادرة من الدولة ووزارة الأوقاف ومحافظ شمال سيناء مع تكليف الخطباء والعاملين فى المساجد بمتابعة تنفيذ ذلك، مشيرا إلى الانتهاء من تطهير وتعقيم المساجد وإعادة ترتيب وتنظيم علامات التباعد السابق وضعها لتغطى كامل مساحة المسجد .

كما شدد على عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة وغيرها ، وعدم السماح بأية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمساجد.. منوها الى أنه فى حالة أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى .

وقال : إنه لا حرج على الإطلاق من صلاة الجمعة ظهرًا فى المنازل طوال فترة الفتح الجزئى سواء أكان ذلك تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا فى إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحى .