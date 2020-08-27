محافظ الوادى الجديد يوجه بإستغلال ورش التضامن في تأثيث منازل القري النموذجية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإعداد مقايسة تفصيلية عاجلة بإحتياجات منازل مشروع القري النموذجية بالخارجة وذلك لتأثيثها من خلال التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بإستغلال الورش الحرفية المتواجدة بمركز التكوين المهني بمدينة الخارجة ، مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وضمان تأثيث المنازل بمنتجات ذات جودة متميزة وبأسعار مناسبة أقل من الأسواق ، مؤكدا بأنه سيتم تعميم التجربة في حال نجاحها بجميع مشروعات الإسكان بمختلف المراكز .

جاء ذلك خلال تفقده مركز التكوين المهني بمدينة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة والأستاذ محمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، حيث أشاد بجودة منتجات الورش ، ووجه بتعظيم الاستفادة من المركز ، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب طلاب المدارس الفنية علي الاعمال الحرفية ، وذلك لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل . الاعمال الحرفية ، وذلك لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل .

وفي سياق متصل تفقد محافظ الوادى الجديد، جمعية الهلال الاحمر بالخارجة و أشاد بجودة المنتجات التي تنفذها الجمعية بوحدة تصنيع الملابس الجاهزة التي تم إنشائها حديثا.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مصنع ملابس المحافظة للتوسع في الإنتاج وتنويعه بما يلائم إحتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى تصنيع الزي المدرسي الموحد ، كما وجه بدراسة إنشاء معرض لعرض منتجات الجمعية بأحد الميادين الحيويةلتسويقها ،وإستغلال الأرض الفضاء بالجمعية في التوسع بأنشطتها.