محافظ أسيوط : إنشاء مجمع مدارس تجريبية ومساكن اقتصادية لمحدودي الدخل

أسيوط/ ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحي غرب لإقامة مساكن اقتصادية لمحدودي الدخل ومول تجاري عليها والموافقة على استغلال قطعة أرض أخرى بمنطقة المعلمين لإقامة مجمع مدارس تجريبية عليها .. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر أغسطس بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وقال محافظ أسيوط إن جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة تضمنت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمنطقة الاربعين بحي غرب أسيوط بمساحة 2400 متر لإنشاء مساكن اقتصادية لمحدودي الدخل ومول تجاري عليها لخدمة المنطقة كما تم الموافقة على عقد الهبة الرسمي لقطعة أرض بمساحة 4301 متر بمنطقة المعلمين بحي غرب لإقامة مجمع مدارس تجريبية عليها لخدمة أبناء المحافظة وسد العجز في المدارس التجريبية نتيجة الاقبال الكبير عليها وخاصة بمرحلة رياض الأطفال كما تضمنت الجلسة الموافقة على تحويل مدرسة أبنوب الجديدة للتعليم الأساسي إلى مدرسة تجريبية لخدمة أهالي المركز واستيعاب أكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس التجريبية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة لاتألوا جهدًا في سبيل النهوض بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب لافتًا إلى أن مشروعات هيئة الابنية التعليمية تتضمن إنشاء 16 مدرسة جديدة ما بين توسع واحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما قام المحافظ يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بوضع حجر أساس مشروع احلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية بحي شرق أسيوط بتكلفة اجمالية تبلغ 17 مليون جنيه لتخدم منطقة الوليدية بالكامل ومنطقة جامعة الأزهر ومحطة الكهرباء وقرية منقباد وضواحيها.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهاه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

حيث بدأ المحافظ زيارته لمحطة رفع صرف صحي الوليدية بوضع حجر أساس أعمال الإحلال والتجديد ثم تفقد أقسام المحطة واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار عن أهم الأعمال التي ستتم في المحطة من احلال وتجديد وتغيير لبعض طلمبات الرفع والمولدات الكهربائية ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لرفع كفاءة محطاتها (للمياه ، والصرف).

وشدد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – على أهمية مشروعات احلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي ومياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا.

واعتمد المحافظ نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2019/2020 حيث تم اختيار 1778 من القيادات الوسطى الذين نجحوا في اجتياز الاختبارات المؤهلة من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات مؤكدًا أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسئولي التعليم وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها ... جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن الاختبارات تمت بمستوى عالي من النزاهة والشفافية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك موضحًا أن اللجنة المسئولة عن التقييم كان قد تم تشكيلها طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وبناءًا على الإعلان الذي تم نشره مسبقًا مؤكدًا إنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن لجنة اختيار القيادات تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعميد كلية التربية بجامعة أسيوط وعضوية كل من رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير التعليم الفني ومدير عام تنسيق الخدمات والموجه العام أو مدير الإدارة التعليمية كل فيما يخصه كما تضمنت اللجنة في عضويتها موجه عام اللغة الانجليزية لافتًا إلى أن المسابقة شملت فئات (مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية ومدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه أول وموجه) على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة (مدير إدارة ووكيل إدارة ومدير مدرسة ووكيل مدرسة) و3 سنوات تجدد لمرة واحدة لوظيفة (موجه عام وموجه أول وموجه).

وشدد على على أهمية رفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة لافتًا إلى المتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية على أرض المحافظة سواء منه أو من خلال قيادات المحافظة (نائب المحافظ أو السكرتير العام أو السكرتير المساعد) حسب التكليف الموجه له بالمتابعة وذلك لمتابعة أعمال التنفيذ وتقديم سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتمكين الأسر وتحقيقاً لرؤية مصر2030 مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة ووحدة الرصف لإستكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز وأعمال رد الشئ لأصله طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة وهو ما سيساهم في تحسين طرق الرصف بالمحافظة ورفع جودتها.

وأضاف محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال رصف شارع الثورة وكورنيش النيل بداية من مجمع محاكم أسيوط وميدان الحرب والسلام (أم البطل سابقاً) وحتى بداية شارع الهلالي بحي شرق أسيوط وذلك بالتنسيق بين مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة وحي شرق أسيوط وإدارة المرور بالمحافظة ومديرية الطرق لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل موضحاً إنه تمت إزالة وكشط طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة ووضع طبقة الأسفلت الجديدة بإستخدام معدات المشروع والتي تتم في ساعة متأخرة من اليوم لعدم تعطيل الحركة المرورية وذلك استكمالاً لخطة المحافظة لرصف وتسوية الشوارع وكشط المطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق مناسبة لتقليل الحوادث المرورية