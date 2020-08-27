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مؤشر انتخابات البيطريين.. حسم مقاعد 6 مناطق واستمرار المنافسة تحت سن 15 عاما

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:29 ص
مؤشر انتخابات البيطريين.. حسم مقاعد 6 مناطق واستمرار المنافسة تحت سن 15 عاما فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين
كتبت ـ آية دعبس

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أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم اجرائها أمس الأربعاء، حسم مقاعد مناطق الجمهورية الـ6، حيث فاز الدكتور محمد أشرف بعضوية النقابة العامة على مقعد القاهرة والجيزة، والدكتور محمد حجازى فوزة، عضو النقابة العامة كعضو قطاع شرق الدلتا، والدكتور أحمد البندارى عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع وسط الدلتا.
 
كما تضمنت المؤشرات الأولية، فوز الدكتور أيمن حلمى بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور أحمد خيرى، بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع جنوب الصعيد.
 
فيما أشارت عمليات فرز الأصوات المشاركة بعمليات التصويت، لعضوية النقابة العامة للأطباء البيطريين، فوق سن 15 عاما، تقدم كل من: الدكتور سيد قاسم، الدكتور محمد عفيفي سيف، الدكتور شفيق وهب الله، وتحت سن 15 عاما، مازالت هناك منافسة، بين: الدكتور محمد شفيق، والدكتورة ياسمين أبو الخير، والدكتور محمد درويش، والدكتور أحمد حسين، والدكتور محمود حمدى.
 
يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات جمع أصوات الأطباء البيطريين، الذين شاركوا بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية.
 
كانت قد أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم اجراؤها أمس الأربعاء، فوز الدكتور خالد سليم، بمقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، بعد الانتهاء من فرز أصوات كافة المحافظات.
 
 
 

انتخابات البيطريين

نتائج انتخابات البيطريين

نقيب البيطريين

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