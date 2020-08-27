وواصل وفدا الحكومة والحركات المسلحة في "الجبهة الثورية"، اجتماعاتهما صباح اليوم الخميس، بمقر المفاوضات في جوبا، بحضور فريق لجنة الوساطة من جنوب السودان.

وأوضح عضو لجنة الوساطة الجنوبية أنه سيتم التوقيع على الملفات الثلاثة، مساء اليوم في جوبا، ومن المقرر توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى غدا /الجمعة/.