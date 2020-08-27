قطر تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة فى قطر، عن تسجيل 246 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ويصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس فى قطر إلى 117988 حالة.

وكانت قطر كشفت الأمس عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق، أكدت صحة قطرتسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.