فيديو.. الإخوان تردد شائعات وفاة العريان لإثارة الفوضى.. باحث يفند ادعائهم

كتب محمد عبد العظيم

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى استغلال واقعة وفاة الإخوانى عصام العريان لنشر الشائعات والفوضى، وفى هذا السياق قال عمرو فاروق الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن النيابة العامة أصدرت بشكل مبكر بيانا أوضحت فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوفاة عصام العريان، وأنه لم يتعرض لأى اعتداء أو كان هناك تقصيرا فى تلاقيه للعلاج.

وأضاف عمرو فاروق، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، أنه بشهادة المتواجدين مع الراحل عصام العريان فإنه لم يتعرض لأى اعتداء وأن ما حدث كان مشادة بين العريان وأحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حول مستقبل التنظيم وقيادات الجماعة، قائلا: "الجامعة تسعى إلى استغلال هذه الواقعة من خلال الدعوة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فى محاولة للاستفادة من هذه الواقعة، والزعم بأن واقعة الوفاة لم تكن طبيعية.

وأوضح الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، أن الجماعة تسعى إلى استغلال هذه الوفاة الطبيعية لنشر الفوضى، من خلال التأكيد على الشائعة وتكرارها حتى تكون حقيقة أمام الرأى العام، وهذا نهج الإخوان فى الخارج، حيث تعتمد الإخوان على مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".