فضائح لا تنسى.. وائل غنيم يكشف مرتزقة مكملين: إعلامكم غير محايد وتحركه أيادى خارجية

كتب محمد عبد العظيم

يعد الحوار الذى أجراه وائل غنيم، الناشط السياسي مع قناة مكملين الاخوانية، من أحد الأدلة القوية التى تكشف فضائح قنوات الإخوان وكيفية عملها، من خلال كشفه للممولين عن هذه القنوات وفضحه للسياسة الإعلامية التى تتعامل بها مع الدولة المصرية من خلال التحريض.

ووجه وائل غنيم خلال هذا الحوار السابق، سؤالا إلى المذيع الإخوانى سيد توكل، في قناة مكملين، في اللقاء الذى أجراه معه عبر خدمة "سكايب" قائلا :" عايز اسالك سؤال أنتوا بتتواصلوا مع مين من المخابرات القطرية وبتاخدوا منها معلومات ومين اللى بيمول قناة مكملين".

وحاول المذيع الإخواني مقاطعة غنيم في حواره بعد حديثه عن قطر وقيادات الإخوان وعزام التميمى، فرد غنيم قائلا :" خلينى أوصل فكرتي، وأنا سؤالى حولين اللى بيمولكم وانتم معندكمش الحقيقة لأنكم بتكذبوا.. وقيادات الاخوان فاشلة فى كل حاجة".

وتابع في حواره :"أنتوا لم تكونوا تسبون المملكة العربية السعودية ولكن سبتوها وشتمتوها بعدما دخلت فى خلاف مع قطر، وأنت رافض أنى أتكلم على تميم لأنه مش موجود ويا ريت تقولى مين اللى بيأكلك؟".

وشن وائل غنيم هجوما عنيفا على قناة مكملين التى كان يتحدث لها عبر سكايب، قائلا: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادي وتحركه أيادي خارجية".

وفضح الناشط السياسى طريقة تناول قنوات الإخوان، وإعلاميين الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات: "أنتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى بيتقال لكم من قطر".