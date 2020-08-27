فرحة عارمة بين مسلمى نيوزيلندا بعد الحكم على منفذ مذبحة المسجد

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت صحيفة جارديان البريطانية حالة الفرح والسعادة التى عمت مدينة كرايستشرش بعد صدور الحكم على منفذ مذبحة المسجد فى مارس 2019 بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط.

وقالت الصحيفة إن الحشود تجمعت أمام المحكمة العليا بكرايستتشرش، وغنت "قف بجوارى" بعد زوال أشهر من التوتر والضغط ليحل محلها شعور بالارتياح بعد صدور الحكم، وردد المسلمون فى المدينة هتافات الله أكبر، بينما كان هناك غناء لأغانى الماورى التقليدية، وخرجت الصيحات والهتافات من الحشود مع إدراك أن المسلمين فى أمان من هذا القاتل السفاح الذى لن يخرج من السجن أبدا.

وقال بدر دوخان أحد المسلمين للصحفيين: نعم لقد فقدت صهرى، لكن لدى الآن خمسة ملايين أخ وأخت.

ولوح المغادرون للمحكمة بإشارات السلام، بينما قام أحد الشباب بإلقاء الورود البيضاء فى الهواء، وصعد عبد العزيز وهاب الرجل الذى طارد الإرهابى بعيدا عن المسجد الثانى، فوق الحاجز الأمنى وسط هتافات ضخمة، بينما كان قناصة الشرطة يحرسون المكان من فوق أسطح المنازل، وقال إنه لم ينس الدعم الذى قدمه النيوزيلنديون له، نحن جميعا أخوة وأخوات.

من جانبها قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أرديرن إنها تأمل أن يكون الضحايا قد شعروا بأذرع نيوزيلندا حولهم، وكررت التزامها بعدم ذكر اسم الإرهابى أبدا، وقالت إنه يستحق صمت كامل مدى الحياة، وقالت إنها مثل كثير من النيوزيلنديين شعرت بالارتياح لمعرفة أن هذا الشخص لن يرى ضوء النهار.