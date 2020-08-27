فتح 1588 مسجدا لأداء صلاة الجمعة بالأقصر والوادى الجديد والخطبة عن الأمل حياة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية أنهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة فيها غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح 1243 مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لصلاة الجمعة، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة".

وأشار الشيخ سيد عبد الدايم، فى بيان صحفى، إلى ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المسجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما نوه إلى أن المساجد ستفتح قبل الإقامة بعشر دقائق والخطبة ستكون عشر دقائق وتغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالمسجد.

كما عقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بناء على تعليمات الوزارة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها فى صلاة الجمعة المقبلة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية ومن بينها آخر استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة، والتى بلغ عددها 1243 مسجدًا وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد والتى بدأت من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

وقامت المديرية، بتشكيل عدة لجان للمرور على مساجد المحافظة لتطبيق تعليمات وقرارات الوزارة، حيث أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وجه فيها فضيلته بتشكيل لجنه من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوه وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، وتم تشكيل لجنة بعضوية الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، ولجنة بعضوية الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

وفى الوادى الجديد، انتهت مديرية الأوقاف، اليوم الخميس، بجميع مراكز المحافظة الخمسة، من حملات نظافة وتعقيم المساجد، استعدادًا لصلاة الجمعة غدًا فى 345 مسجدا.

وأكد الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، أن المديرية انتهت من تجهيز وتعقيم عدد 345 مسجدا على مستوى قرى ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة الجمعة لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن جميع الإدارات على مستوى المحافظة تم إخطارها بتعليمات صلاة الجمعة، والتى يأتى من بينها أن الخطبة لا تزيد عن 10 دقائق وأن يأتى المواطن من منزله قبل الصلاة بعشر دقائق ومعه سجادة الصلاة الشخصية والكمامة.

كما شدد شاهين على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليًا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل حياة".