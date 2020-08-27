فاوتشي يتبرأ من قرار أمريكي بشأن المخالطين لمصابي كورونا.. اعرف التفاصيل

وكالات

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس مركز مكافحة العدوى وعضو فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، إنه كان يجري عملية جراحية خلال الفترة التي أقر المركز عدم إلزام المواطنين الذين لا يظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، بإجراء مسحة طبية، حتى وإن كانوا مخالطين لأحد المصابين.

وأضاف فاوتشي لمراسل سي إن إن الأمريكية بقسم الصحة: "كنت أجري جراحة وكنت مخدراً بالكامل ولم يتم مناقشتي بشأن قرارات الفحوصات الجديدة." ليضيف: "لدي شكوك حول تلك القرارات، كما أني قلق أنها ستظهر للناس خطئاً إن المواطنين الذي لا تظهر عليهم أعراض الفيروس لا ينقلونه على عكس الواقع."

قطعت تعليقات فاوتشي الشك باليقين حول إدعاءات الأميرال بريت جيرور، والمسؤل داخل إدارة ترامب عن إجراء إختبارات كورونا، والذي أخبر الصحفيون، الأربعاء، بأن القواعد الجديدة جعلت من فريق عمل كورونا داخل البيت الأبيض مجرد طابع للموافقة على القرارات وتمريرها. عندما سُئل مراسل سي إن إن إذا ما وقع فاوتشي على قواعد الإختبارات، أجاب "نعم، جميع الوثائق قام فاوتشي بالتوقيع عليها قبل وصولها لفريق عمل البيت الأبيض".