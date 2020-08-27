غلق وتشميع 10 جراجات مخالفة ومقهى يقدم الشيشة للمواطنين برأس البر.. صور

دمياط فريق المحافظات

شنت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بحملة مكبرة بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حيث تم تنفيذ عدد 6 قرارات إدارية لغلق وتشميع عدد 10 جراجات مخالفة والتى تستخدم فى غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات وكذا إزالة برجولات مخالفة كانت مقامة أمام أحد الجراجات.

كما قامت الحملة بغلق أحد الكافيتريات المخالفة بمنطقة النيل الشعبي لعدم التزامها بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استخدام الشيشة وفقًا لخطة الدولة وما تشمله من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى بين المواطنين وذلك أثناء جولة اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، يأتي ذلك في إطار متابعات الوحدة اليومية وحملاتها المستمرة لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع كافة المخالفات.

جاءت تلك الحملة برئاسة اللواء عماد حمدي وتحت إشراف نواب المدينة ومشرف منطقة الامتداد العمرانى.