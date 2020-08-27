عودة الرواج لسوق السيراميك خلال يوليو وأغسطس مع ارتفاع محدود فى الطلب

كتب إسلام سعيد

كشف المهندس فاروق مصطفى أحد المصنعين وعضو شعبة السيراميك، أن مبيعات السيراميك بدأت تتحرك قليلا خلال شهرى يوليو وأغسطس، مع عودة الطلب على السيراميك، عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ودوران حركة الاقتصاد مجددا، مما يزيد الطلب على القطاعات الإنتاجية.

وأضاف فاروق مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه متوقع استمرار الرواج المحدود لسوق السيراميك، لكن نتمنى تخفيف قرار حظر البناء وعدم جديدة، لأنه أثر بالسلب بصورة كبيرة على مبيعات قطاع السيراميك، ومواد البناء الأخرى.

وكشف "مصطفى"، عن تراكم كميات كبيرة من الاسمنت لدى المصانع وفى مخازن التوزيع وذلك على خلفية قرار قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف، أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخري، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتي لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل.

تراجعت صادرات السيراميك، خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 22% لتسجل 31 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى، بسبب تراجع الطلب الخارجى جراء تفشى فيروس كورونا.