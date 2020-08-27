علاجات منزلية للتخلص من الحموضة ومتلازمة القولون العصبى

كتبت إيناس البنا

الحموضة ، والانتفاخ ، وتموع المعدة ، وتكرار الذهاب إلى الحمام ، وحموضة المعدة ، والارتجاع المعدي هي بعض الأعراض التي تتداخل مع العديد من الأعراض الأخرى للأمعاء غير المتوازنة.

ترتبط أمعاؤنا مباشرة بدماغنا من خلال محور القناة الهضمية وتتواصل مع بعضها البعض، وليس من الضروري أن تعاني من الحموضة فقط بسبب الخيارات الغذائية غير المناسبة أو زيادة الوزن، ولكن الإجهاد وقلة النوم والحالات الطبية الأساسية هي بعض العوامل التي تساهم أيضًا في نفس الشيء.

ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن هناك فرقا بين الإحساس بالحموضة ومتلازمة القولون العصبى.

متلازمة القولون العصبي ليست مرضا، تمامًا مثل الحموضة فهي من الأعراض، ويمكن حلها عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.

نشعر بالانتفاخ لأن بعض السكريات لا يتم امتصاصها في الأمعاء الدقيقة، ويمر هذا السكر في الوعاء الكبير حيث يتم تكسيره وتخمره بواسطة البكتيريا حيث يعيشون وينتج الغاز، وعلى الرغم من فقدان بعض الغازات على شكل ريح ، فإن الغالبية يتم امتصاصها عبر جدران الأمعاء الغليظة في مجرى الدم ويتم الزفير من خلال الرئتين.



أطعمة تحسن القناة الهضمية القناة الهضمية القوية هي مفتاح طول العمر لدينا ، وقد أظهرت هذه الأطعمة التالية فوائد صحية كبيرة في تحسين القناة الهضمية. القناة الهضمية القوية هي مفتاح طول العمر لدينا ، وقد أظهرت هذه الأطعمة التالية فوائد صحية كبيرة في تحسين القناة الهضمية.



1 # الأطعمة المخمرة: مثل الأرز الرائب ، اللبن الرائب ، الكيمتشي ، ، مخلل الملفوف يدعم صحة الأمعاء، حيث يحتوي اللبن الرائب على مستعمرات من البكتيريا الصحية مثل Lactobacillus acidophilus التي تحمي أمعائنا.



2 # إزالة جميع الأطعمة المصنعة والمكررة: كما نسميها أيضًا الأطعمة السريعة ، فهي تقلل من نمو بكتيريا الأمعاء الصحية في الأمعاء، يمكن أن تكون هذه الأطعمة المقلية أو الحلويات والشوكولاتة. يزيد استهلاك السكر الزائد من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة .



3 # زيادة الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الفواكه والخضراوات والشوفان والنخالة في النظام الغذائي. 4 # المضادات الحيوية تقتل البكتيريا "الجيدة" وكذلك "الضارة": إذا كنت بحاجة إلى مضادات حيوية ، فتأكد من تناول الكثير من الأطعمة التي تعزز الميكروبات مثل اللبن الرائب واللبن والأطعمة المخمرة والمخللات. مثل الفواكه والخضراوات والشوفان والنخالة في النظام الغذائي.إذا كنت بحاجة إلى مضادات حيوية ، فتأكد من تناول الكثير من الأطعمة التي تعزز الميكروبات مثل اللبن الرائب واللبن والأطعمة المخمرة والمخللات.



5 # البريبايوتكس : مثل الثوم والبصل والموز والشوفان والتفاح وبذور الكتان على سبيل المثال لا الحصر هي الأطعمة التي "تخصب" بكتيريا الأمعاء الموجودة لدينا وتشجع على تطوير مجتمع متنوع من الميكروبات في الأمعاء. تأكد من تناولها كجزء من وجبتك.



أفضل 5 علاجات منزلية لمنع الحموضة والقولون العصبي إذا كنت تعاني من الحموضة أو الانتفاخ بشكل متكرر ، فقد تساعدك بعض العلاجات المنزلية الموضحة أدناه في حل الأعراض على الفور. إذا كنت تعاني من الحموضة أو الانتفاخ بشكل متكرر ، فقد تساعدك بعض العلاجات المنزلية الموضحة أدناه في حل الأعراض على الفور.

الشمر: بعد الوجبة يعمل بشكل جيد للغاية في السيطرة على الانتفاخ، يمكنك أيضًا مضغ بذور الشمر مباشرة بعد الوجبة مع ملعقة صغيرة من بذور الكاروم مع ملعقة صغيرة من الجاجري المبشور.

إذا كنت تعاني من تقلصات شديدة في المعدة مع الانتفاخ ، ضع ملعقة كبيرة من الخروع حول السرة ولف بطنك بقطعة قماش باردة لمدة 30 دقيقة على معدة فارغة.

إذا كنت لا تعاني من حساسية تجاه اللاكتوز وحساسية تجاه منتجات الألبان، فتناول كوبًا من الحليب المبرد.

لا تنس تنظيف اللسان، فهو يزيل السموم من أمعائنا التي تغلف جدار اللسان وتساعد أيضًا في موازنة دوشا لدينا.