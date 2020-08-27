عاصفة رملية تصدم المصيفين على أحد شواطئ إقليم بوجليا في إيطاليا.. فيديو

كتب محمد شعلان

فوجئ المصطافون على شواطئ إقليم بوجليا السياحي في إيطاليا، بزوبعة جوية سريعة تسبب في مغادرتهم الشاطئ، حيث هبت عاصفة رملية على الشاطئ، ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات، والتغير السريع في الطقس على الشاطئ لم يعط فرصة للزوار لمغادرة المكان، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو للحظة هبوب الرياح الرملية على المصطافين، وفى خلال دقائق أصبح الشاطئ خاليا من أي مصيفين خوفا من تبعات سوء الطقس.

تغير الطقس فجأة وهاجمت زوبعة المصطافين على الشاطئ!

شاهد ماذا حدث على شاطئ سياحي في إيطاليا#إيطاليا #سياحة #بحر pic.twitter.com/y1MmSiGjT4 — RTARABIC (@RTarabic) August 27, 2020

بالرغم من الجمال الساحر الذى تتمتع به كولوبرارو، إحدى أشهر المدن الإيطالية الصغيرة، والمناظر الطبيعية الخلابة التى تحيط بها، إلا أنها تخفى سرا بين أبنية منازلها، ويتجنب الكثير من الإيطاليين ذكر اسم المدينة التى يلقبها الجميع بـ"المدينة الملعونة"، ولذلك فإنها تقوم بدعوة السياح للسفر إليها لتبديد السمعة المرتبطة بها فيما يتعلق بالسحر.



المصيفون يهربون من العاصفة

وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية، إنها رحلة بين "السحر والخيال"، ضمن النسخة العاشرة من فعالية "حلم ليلة فيه ذلك البلد"، التى تنظمها مدينة كولوبرارو فى مقاطعة ماتيرا، أيام الجمعة خلال شهر أغسطس.

ومن أيام 7 و14 و21 و28 أغسطس، تستقبل المدينة السياح والزائرين من أجل السخرية من "الخرافات، والسحرة والمشعوذين وأصحاب التعأويذ وصانعى المرح والكهنة"، بحسب عمدة المدينة، أندريا برناردو.

وأضاف: "نخبركم بقصص السلاح والحب المحدثة فى زمن كورونا"، مشيرا إلى أنه فى هذه السنة التى شهدت نسبة وفيات عالية، لا ينبغى أن يفوت السياح تمائم العين النموذجية والفساتين المضادة للشر والسحر وتلك التى تجلب الحظ السعيد، من أجل ضمان أقصى درجة من الأمان للحاضرين والممثلين، تم تقديم صيغة غير مسبوقة للفعالية، بحسب المخرج جوزيبى رانويا، موضحا أنه وفقا للقواعد المطبقة لمكافحة كورونا، تم تغيير العرض المسرحى بالتخلى عن الصيغة التاريخية للمسرح المتجول.

وتم تنظيم ثلاثة عروض مساء كل يوم جمعة، مع ضرورة إجراء حجز إجبارى مسبق على المنصة الألكترونية، وارتداء الكمامات.

وتقع المدينة على تلة عالية جنوب إيطاليا، ويتجنب الإيطاليون ذكر اسمها، حيث يعتقدون أنه مجرد ذكرها يسبب مشاكل كبيرة لحياتهم.